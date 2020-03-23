Tarsus'ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı - Son Dakika

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Tarsus'ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı
6 saat önce
Tarsus'ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü 20 kişiye Kabahatler Kanununa göre kişi başı 392 TL para cezası kesildi.
Tarsus'ta 65 yaş ve üzeri 20 kişiye ceza yazıldı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü 20 kişiye Kabahatler Kanununa göre kişi başı 392 TL para cezası kesildi.
Polis, korona virüs ile mücadele kapsamında denetimleri artırarak, yaşlılara evde kalmaları yönünde anonslar ile kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392'şer TL ceza kesildi. Toplamda 7 bin 840 TL ceza kesildi.
Polis merkezine götürülen yaşlılar, ceza işlemlerinin ardından evlerine bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:59 Kaynak: İHA
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