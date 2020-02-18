Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklandı.

Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir çalışma için gittikleri Akgedik Mahallesi'nde Ekrem S.'ye (36) bir şey sormak istedi.

Ekipleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, kısa sürede yakalandı. Sorgusunda 7 ayrı suçtan arandığı öğrenilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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