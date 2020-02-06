Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 2809 Sokak'ta yaşayan Çelikten ailesinin bireyleri Aydın (45), Gülşen (33), Eylül Sultan (10), Emir Efe (7) ve Eymen Nihat (2) evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.
Öte yandan, Barbaros Mahallesi 0642 Sokak'ta ikamet eden Erhan Alkaya (32) ile Neşide Alkaya (34) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.
Gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu oldu. - MERSİN