Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika

Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.

Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan gazdan 7 kişi zehirlendi.


Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi 2809 Sokak'ta yaşayan Çelikten ailesinin bireyleri Aydın (45), Gülşen (33), Eylül Sultan (10), Emir Efe (7) ve Eymen Nihat (2) evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.


Öte yandan, Barbaros Mahallesi 0642 Sokak'ta ikamet eden Erhan Alkaya (32) ile Neşide Alkaya (34) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler.


Gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu oldu. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Eylül, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta 7 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]