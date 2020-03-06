Tarsus'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kutlanıyor - Son Dakika

Tarsus Belediyesi düzenlediği etkinliklere '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolu dolu kutluyor.



Kültür Müdürlüğü tarafından planlanan ve Kent Konseyi, eğitim kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının verdiği destek ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik programı çerçevesinde, Demirkapı Köylü garajında bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Tarsus Şubesi'nin hizmet binasında düzenlediği 'Dünya Kadınlar Günü' programında, kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri konusunda sohbetler gerçekleştirildi.



Etkinlikler kapsamında, 'Toplumsal cinsiyet' adlı atölye çalışması, 25 kadın katılımcının iştiraki ile gerçekleştirildi. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ev sahipliğinde Güner Baykal Toplantı Salonunda düzenlenen atölye çalışmasında, kadınların aktif olduğu alanlar, toplumda kadın olmak ile ilgili görüşler ortaya konuldu.



Daha sonra Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Tarsus Temsilciliğinin düzenlediği, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Nurcan Çiçek'in sunumuyla, 'mutlu aile' adlı söyleşi, Ülker Aydın Yaşlı Yaşam Evi'nde gerçekleştirildi. Söyleşide ailelerin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu olmalarının yolları anlatıldı. Anne ve babalara mutlu aile olmak için üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları paylaşılarak, sağlıklı iletişimin yolları anlatıldı.



Ardından Tarsus Kenet Konseyi Kadın Meclisi tarafından Güner Baykal Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşmacılar, '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi' hakkında bilgilendirmelerde bulundular. - MERSİN