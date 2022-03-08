Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi - Son Dakika
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Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

08.03.2022 11:00
Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iki kadın ressamın resim sergisi açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle iki kadın ressamın resim sergisi açıldı.

Ressam Seval Meray ve Piyale Çataklı'nın resimlerinin yer aldığı Mehmet Bal Resim Galerisi'ndeki serginin açılışına Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Anıt Lions Kulübü Başkanı Esin Esen Delibaş ile sanat severler katıldı.

Kaymakam Kadir Sertel Otcu sergi açılışında yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutladı ve resim sergisi açan Seval Meray ve Piyale Çataklı'ya birer çiçek buketi sundu.

Esin Delibaş ise Türk Medeni Kanunun Türk kadınına, aile ve toplum hayatında batılı ülkelerden daha geniş haklar verdiğini söyledi.

Atatürk ve serbest çalışmalardan oluşan yağlı boya tablolarının yer aldığı sergi 13 Mart'a kadar açık kalacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sergi - Son Dakika
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