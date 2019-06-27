Tarsus'ta açık havada sinema günleri
2 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde Türk sinemasının unutulmaz filmleri, "Nostalji Sinema Günleri"nde vatandaşlarla yeniden buluşturulacak.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:48 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde Türk sinemasının unutulmaz filmleri, "Nostalji Sinema Günleri"nde vatandaşlarla yeniden buluşturulacak. Tarsus Belediyesi
, sinema sevgisini açık havaya taşımak için "Nostalji Sinema Günleri" etkinliği başlattı.
İlki Kızılmurat Mahallesi'nde yapılan etkinlikte, "Vizontele" filminin gösterimi yapıldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik 26 Temmuz'a kadar sürecek.
Türk hackerler, Mısır'daki bazı devlet sitelerine saldırdı: Mursi'nin fotoğrafını paylaştılar
İYİ Partili Aytun Çıray: Kürt seçmeni saf sananlar sandıkta şamarı yedi
Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin
Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor