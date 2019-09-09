Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta açık havada yaklaşık 50 bin kişi film izledi
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Tarsus'ta açık havada yaklaşık 50 bin kişi film izledi

50 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'nostalji sinema günleri' sona erdi.

Tarsus'ta açık havada yaklaşık 50 bin kişi film izledi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen 'nostalji sinema günleri' sona erdi. Yaklaşık 2 ay süren nostalji sinema günleri, Türk sinemasının unutulmaz filmleri ile yaklaşık 50 bin izleyiciyle buluştu.


Başkan Haluk Bozdoğan'ın önerisi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen nostalji sinema günleri ilçe halkının yoğun ilgisini gördü. İlk etapta bir ay olarak planlanan ancak vatandaşların yoğun ilgisi ve gelen talepler doğrultusunda, Bozdoğan'ın talimatı ile bir ayda daha uzatılan nostalji sinema günlerinde, mevcut beş filme Sinema Genel Müdürlüğünce uygun görülen üç film daha eklendi. Her gün ayrı bir mahallede düzenlenen açık hava sineması başladığı günden bu yana yaklaşık 50 bin izleyiciye ulaştı. Nostalji tadından keyifli akşamlar yaşayan vatandaşlar, Türk sinemasının unutulmaz eserleri arasında yer alan Vizontele, Selvi Boylum Al Yazmalım, Züğürt Ağa, Dondurmam Gaymak, İnşaat, Neredesin Firuze, Zıkkımın Kökü, Eşkıya adlı filmleri ile yer yer güldü, yer yer de hüzünlendi. Filmler, 1960 model eski sinema makinasıyla beyaz perdeye yansıtılırken, izleyicilere ücretsiz patlamış mısır ve ayçiçeği çekirdeği ikramında bulunuldu.


İzledikleri filmlerin kendilerine eski günlere götürdüğünü ifade eden vatandaşlar, aileleri ve komşuları ile birlikte sinema izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar bu etkinliğin düzenlenmesinde başta Başkan Bozdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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