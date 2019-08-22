Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta açık sinema keyfi 8 Eylül'e kadar sürecek
Son Dakika Güncel Haber

Tarsus'ta açık sinema keyfi 8 Eylül'e kadar sürecek

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde Temmuz ayında başlayan "açık hava sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da devam etti.

Tarsus'ta açık sinema keyfi 8 Eylül'e kadar sürecek, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde Temmuz ayında başlayan "açık hava sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da devam etti.


8 Eylül'e kadar hizmet verecek olan açık hava sinema etkinliğinde Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan "Vizontele", "Dondurmak Gaymak", "İnşaat", "Neredesin Firuze", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Züğürt Ağa" filmleri beyaz perdeye yansıyacak.


Eski bir geleneğin sürdürülmesinden oldukça memnun kalan vatandaşlar açık hava sinemalarıyla tekrar buluşmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.


Yoğun katılımın olduğu sinemada Tarsus Belediysince ailelere patlamış mısır ve çekirdek ikram da ediliyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar
(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:44:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta açık sinema keyfi 8 Eylül'e kadar sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]