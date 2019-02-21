Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Afet Sonrası Toplanma Merkezleri Belirlendi

Tarsus'ta Afet Sonrası Toplanma Merkezleri Belirlendi

1 saat önce

Tarsus ilçesinde herhangi bir afet durumunda 32 ayrı nokta toplanma merkezi olarak belirlendi.

Tarsus'ta Afet Sonrası Toplanma Merkezleri Belirlendi, System.String[]
Tarsus ilçesinde herhangi bir afet durumunda 32 ayrı nokta toplanma merkezi olarak belirlendi.


Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı yazısı gereği kent merkezinde toplanma yerlerinin tespit edildiği belirtildi.

İlçede 32 parkın toplanma yerleri olarak belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları belirlenip. Toplanma tabelaları Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticiliği Sivil Savunma Amirliği tarafından yerleştirildi."

Açıklamada, vatandaşlarımız e-devlet üzerinden mahalle isim ve sokaklarını yazarak kendilerine en yakın toplanma alanlarını görebileceklerini kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:49 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Tarsus, Güncel
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