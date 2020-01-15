Tarsus'ta afet ve felaketlerden korunmak için kurban kesildi - Son Dakika

Tarsus Kaymakamlığınca ilçede son zamanlarda yaşanan olumsuzluklardan dolayı kentin korunması için kurban kestirildi.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen kurban kesiminde yaptığı konuşmada ilçede son günlerde istenmeyen üzücü olaylar yaşandığını belirtti.

İlçenin afet ve belalardan korunması için kurban kestiklerini ifade eden Otcu, "Tarsus olarak yaşadığımız sel afeti, şehit vermemiz, devlet hastanesinde kazan dairesindeki patlama gibi birçok afet, bela ve musibetten dolayı kurban kestirmek istedik. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için dua ediyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin." dedi.

Tarsus İlçe Müftüsü Ali Can'ın yaptırdığı duanın ardından kurban kesildi.