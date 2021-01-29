Mersin'in Tarsus ilçesinde Ticaret Borsası Akreditasyon İzleme Komitesi ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda, kalite yönetim sisteminin gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenen Akreditasyon İzleme Komitesi ile Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına ait gündem konuları görüşüldü.
Geçen yıla ait kalite hedefleri, faaliyet takvimi, iş planları ve stratejik plan bütçe sonuçlarının ilişkisinin raporlandığı toplantıda, 5 yıllık amaç ve hedefler yeniden gözden geçirildi.
Toplantıya, Tarsus Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Süheyl Batmaz ile Tarsus Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Fatma Temel de katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta Akreditasyon İzleme Komitesi ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika