Tarsus'ta Amatör Spor Camiasının Acı Günü
5 saat önce
Tarsus ilçesinde uzun yıllar Yıldırımspor Kulübü'nün başkanlığını yürüten Niyazi Oksal, hayatını kaybetti.
Tarsus
ilçesinde uzun yıllar Yıldırımspor Kulübü'nün başkanlığını yürüten Niyazi Oksal, hayatını kaybetti.
İlçede amatör sporun önemli isimlerinden olan Oksal, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Oksal, yakınlarının ve sporcuların katılımıyla Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:49 Kaynak: AA
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