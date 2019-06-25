Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta anız yakan çiftçilere cezai işlem
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Tarsus'ta anız yakan çiftçilere cezai işlem

41 dakika önce

Tarsus ilçesinde anız yakan çiftçiler hakkında tutanak düzenlenerek cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Tarsus'ta anız yakan çiftçilere cezai işlem, System.String[]
Tarsus ilçesinde anız yakan çiftçiler hakkında tutanak düzenlenerek cezai işlem yapılacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Jandarma ekipleri, Yenice ve Ballıca Mahallelerinde yaptıkları kontrollerde 2 çiftçinin tarlasındaki anızları yaktığını tespit etti.
Ekipler, Yenice Mahallesi'nde 7, Ballıca Mahallesi'nde de 8 dönümlük arazide anız yaktıkları tespit edilen 2 çiftçiye tutanak düzenledi.
Çiftçilere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Ballıca, Yenice, Tarsus, Güncel
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