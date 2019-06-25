Tarsus'ta anız yakan çiftçilere cezai işlem
41 dakika önce
Tarsus ilçesinde anız yakan çiftçiler hakkında tutanak düzenlenerek cezai işlem yapılacağı bildirildi.
Tarsus
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:04 Kaynak: AA
ilçesinde anız yakan çiftçiler hakkında tutanak düzenlenerek cezai işlem yapılacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
ile Tarsus İlçe Jandarma
ekipleri, Yenice
ve Ballıca
Mahallelerinde yaptıkları kontrollerde 2 çiftçinin tarlasındaki anızları yaktığını tespit etti.
Ekipler, Yenice Mahallesi'nde 7, Ballıca Mahallesi'nde de 8 dönümlük arazide anız yaktıkları tespit edilen 2 çiftçiye tutanak düzenledi.
Çiftçilere 2872 sayılı Çevre Kanununun 20.maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.
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