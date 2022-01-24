Tarsus'ta aranan 74 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalanırken, 12 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde yapılan denetlemeler ve uygulamalar sonucunda, 12 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 253 fişek, 6 kesici alet, 101,69 gram metamfetamin, 70,67 gram bonzai, 176 sentetik hap, 1 hassas terazi, 5 çalıntı motosiklet, 11 şasi numarası kazınmış plakasız motosiklet ile tarihi eser niteliği taşıyan 8 sikke ele geçirildi.

Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 23'ü tutuklandı. Denetimler sırasında 25 bin 785 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 4 bin 380 araç kontrol edildi, bu araçlardan 880'nine 569 bin 810 TL cezai işlem uygulandı, 59 araç ta trafikten men edildi. - MERSİN