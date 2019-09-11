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Tarsus'ta arkeolojik çalışmalar

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzer Araştırmaları" projesi yeniden başladı.

Tarsus'ta arkeolojik çalışmalar, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzer Araştırmaları" projesi yeniden başladı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle yapılan proje, eylül ayında bir kez daha hayata geçirildi.

MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda, ilçenin tarihi ve arkeolojik kalıntıları araştırılacak.

Kaplan, çalışmayla ilgili açıklamasında, "Projeyle, Tarsus'un bilinmeyen yönlerini aydınlatmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış tarihi bulguların yer tespitinin yapılıp, ölçüm ve kayıt altına alınması planlanıyor. Bu çalışma, araştırma alanı içerisindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının belirlenip tescillenerek koruma altına alınmasını da sağlayacak." dedi.

Mersin Üniversitesi, Arkeoloji, Mersin, Tarsus, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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