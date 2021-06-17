Tarsus'ta arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tarsus'ta Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında 6 yıl önce başlanan kazı çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Togo, Sağlıklı-Sıraköy mevkiinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren kazı başkanı Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, Tarsus'un tarih ve arkeoloji bakımından çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

6 yıldır yürütülen çalışmalarda önemli bulgular elde ettiklerini dile getiren Kaplan, "Yöre halkı bu coğrafyayı 'kümbet' diye isimlendiriyor. Buluntuları incelediğimizde, bir yaşam olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Lahitler, zeytin kırma tekneleri, kilise gibi kalıntılar bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda kentin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Kaplan, araştırmaları ile tarihe ve kültüre ışık tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın proje içinde yer almasından mutlu olduğunu belirten Fuat Togo da, "Oda olarak bizim hedeflerimizden biri de kentimizin etkin şekilde tanıtımını yaparak çekim merkezi haline gelmesini sağlamak. Bu anlamda kentin tarihine ışık tutmak, bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak ve turizmine katkı koymak gibi bir hedefimiz var. Üniversitemize, değerli hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.