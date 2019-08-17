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Tarsus'ta asayiş

17 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisin sorumluluk sahasında temmuz ayında 768 olay meydana gelirken, 17 kişi tutuklandı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, polisin sorumluluk sahasında temmuz ayında 768 olay meydana gelirken, 17 kişi tutuklandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki mahallelerde, temmuz ayında 711'i asayiş olmak üzere toplamda 768 olay kayıtlara yansıdı.
Çalışmalarda 3'ü kuru sıkı 7 tabanca, 4 av tüfeği, 4 kesici alet ile 30 merminin yanı sıra 513 paket kaçak sigara, 209 gram kaçak tütün, 56 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.
İlçede, temmuz ayında 9 bin 18 araç kontrol edilirken, hatalı sürücülere toplam 789 bin 507 lira para cezası kesildi.
Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:39 Kaynak: AA
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