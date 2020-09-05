Tarsus'ta asayiş denetimleri - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde aranması bulunan 142 kişi yakalandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde 12 bin kişiyi sorguladı.

Bu sorgulamalarda 142 aranan kişi yakalanırken, 54 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Denetimler kapsamında yapılan aramada ise 2 tabanca, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 2 çalıntı motosiklet, bir çalıntı bisiklet, telefon, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Yol denetimlerinde ise 159 araca 95 bin 458 lira cezai işlem uygulandı, 5 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi.