Tarsus'ta asayiş denetimleri - Son Dakika

Denetimlerde ayrıca 1972 araç kontrol edildi, 335 araca 348 bin 195 lira ceza kesildi, 35 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda 286,23 gram esrar, 192 uyuşturucu hap, 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İlçe genelinde 8-14 Kasım arasında gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız silah, uyuşturucu bulunduran ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 38 kişi gözaltına alındı.

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