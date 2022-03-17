Tarsus'ta asayiş operasyonları - Son Dakika
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Tarsus'ta asayiş operasyonları

17.03.2022 11:37
Tarsus'ta asayiş operasyonları

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce ilçe genelinde düzenlenen 46 operasyonda 64 şüpheliyi yakalandı.

Operasyonlarda 10 tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 127 fişek, 3 bıçak, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 14 çalıntı motosiklet ve 5 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki 40 hırsızlık, 10 gasp ve 5 dolandırıcılık olayını aydınlattı.

Yapılan denetimlerde ise 24 bin 346 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranması olan 51 şüpheli yakalandı, bu zanlılardan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalışmalarda, 4 bin 461 araç kontrol edilirken, 747 sürücüye toplamda 724 bin 970 lira uygulandı, 54 araç trafikten men edildi.

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Hisarcık, Mersin, Tarsus, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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