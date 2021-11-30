Son dakika haberleri: Mersin'de polis denetimlerinde aranan 55 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından 15 - 21 Kasım'da yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 55 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan denetlemeler ve uygulamalarda 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca ve 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde ve 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimlerde 3 bin 344 araç kontrol edildi, 8 bin 661 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

Ekipler, 506 araca 452 bin 933 TL para cezası verdi, 23 araç da trafikten men edildi.