Son dakika haberleri: Mersin'de polis denetimlerinde aranan 55 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis tarafından 15 - 21 Kasım'da yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 55 kişinin yakalandığı bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan denetlemeler ve uygulamalarda 7 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca ve 113 fişek, 75 gram uyuşturucu madde ve 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denetimlerde 3 bin 344 araç kontrol edildi, 8 bin 661 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.
Ekipler, 506 araca 452 bin 933 TL para cezası verdi, 23 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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