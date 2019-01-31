Tarsus'ta Asayiş Uygulaması

Mersin Tarsus
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 32 araç sürücüne toplam 6 bin 408 lira para cezası kesildi.
Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, otoyoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.
Toplamda 305 araçta aramanın yapıldığı çalışmada 22 personel görev alırken, 735 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Çalışmada, 32 araç sürücüsüne toplam 6 bin 408 lira para cezası kesildi.
Denetimler esnasında "Elektronik haberleşme kanununa muhalefet" suçundan arandığı tespit edilen bir kişi hakkında da yasal işlem uygulandı.