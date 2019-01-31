Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Asayiş Uygulaması

Tarsus'ta Asayiş Uygulaması

58 dakika önce

Mersin Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 32 araç sürücüne toplam 6 bin 408 lira para cezası kesildi.

Tarsus'ta Asayiş Uygulaması, System.String[]
Mersin Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 32 araç sürücüne toplam 6 bin 408 lira para cezası kesildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyoldaki kontrol noktalarında denetim yaptı.

Toplamda 305 araçta aramanın yapıldığı çalışmada 22 personel görev alırken, 735 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Çalışmada, 32 araç sürücüsüne toplam 6 bin 408 lira para cezası kesildi.

Denetimler esnasında "Elektronik haberleşme kanununa muhalefet" suçundan arandığı tespit edilen bir kişi hakkında da yasal işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:02 Kaynak: AA

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