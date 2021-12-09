Üye Girişi
Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri - Son Dakika

Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri

09.12.2021 11:16
Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri

Tarsus ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 17 zanlı tutuklandı.

Tarsus ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 17 zanlı tutuklandı.

İlçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 29 Kasım 5 Aralık arasında düzenlediği denetim ve operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilo 867,24 gram uyuşturucu madde, 655 uyuşturucu hap, 32 bin 905 dolu ile 10 bin 400 boş makaron ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı denetimlerde de, hakkında yakalama kararı bulunan 33 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Denetimlerde ayrıca 11 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 66,35 gram esrar, 241 uyuşturucu hap, 9,5 litre sahte içti ile tarihi eser olabileceği tahmin edilen 8 sikke ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 670 araç kontrol edildi, 405 araca 360 bin 572 lira ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi.

Narkotik, Hisarcık, Tarsus, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek 11:07 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi 10:58 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor         
11:16
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!         
10:59
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement