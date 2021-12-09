Tarsus'ta asayiş ve narkotik denetimleri - Son Dakika

Tarsus ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 17 zanlı tutuklandı.

İlçe genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin 29 Kasım 5 Aralık arasında düzenlediği denetim ve operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilo 867,24 gram uyuşturucu madde, 655 uyuşturucu hap, 32 bin 905 dolu ile 10 bin 400 boş makaron ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı tarihlerde yaptığı denetimlerde de, hakkında yakalama kararı bulunan 33 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, geri kalanı serbest bırakıldı.

Denetimlerde ayrıca 11 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği, 66,35 gram esrar, 241 uyuşturucu hap, 9,5 litre sahte içti ile tarihi eser olabileceği tahmin edilen 8 sikke ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 670 araç kontrol edildi, 405 araca 360 bin 572 lira ceza kesildi, 29 araç trafikten men edildi.