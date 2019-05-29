Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük
Son Dakika Ekonomi Haber

Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük

1 saat önce

Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 33'ünün karşılandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor.

Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük, System.String[]
Türkiye'deki üzüm üretiminin yüzde 33'ünün karşılandığı Mersin'in Tarsus ilçesinde üreticilerin bağlarda yaprak hasadı devam ediyor. Bu yıl kilosu asma yaprağı 10-12 TL arasında alıcı bulurken, dolu vurmasından dolayı hasadın düşük olduğu belirtildi.

Her yıl gibi bu yılda asma yaprağına ilginin yoğun olduğunu belirten köylüler, yaprağın kilosunu 10-12 TL'ye sattıklarını söyledi. Tarsus'ta asma yaprağı satışının Mayıs ayının sonuna kadar devam ettiğini belirten köylüler, üzüm bağlarından topladıkları asma yapraklarının satışıyla bütçelerine katkı sağladıklarını, günde ortalama 50-60 kilo arasında asma yaprağı sattıkları ifade etti.

Tarsus'un köylerinde bulunan üzüm bağlarından toplanan asma yaprakları Eshab-ı Kehf mağarasının girişine yakın bir noktada satılırken, özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin akın ettiği bölgede, satıcı başına 30-50 kilo asma yaprağı satıldığı öğrenildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:59 Kaynak: İHA
Türkiye, Mersin, Tarsus, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:30:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta asma yaprağında verim düşük
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]