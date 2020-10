Atalardan miras kalan yerli tohumlar köylülere dağıtılıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Tohum Bankası'nda muhafaza edilen evladiyelik ata mirası yerli tohumları kırsal mahallelerde dağıtmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi tarafından kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Sandal , Taşkuyu, Baltalı, Dedeler mahallelerinde düzenlenen etkinliklerde takas yolu ile elde edilen yaklaşık 5 milyon yerli tohum Gen Bankası'nda muhafaza edilirken, atalardan miras kalan genetiği ile oynanmamış organik ve yerli 90 adet tohum çeşidi tesis edilen seralarda fideye dönüştürülüyor. Bugüne kadar düzenlenen etkinliklerde, seralarda üretilen 210 bin adet fide ve 10 bin adet Sumak, Taş Armudu, Sedir ile Keçi Boynuzu fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan , yaptığı konuşmada, ata tohumuna sahip çıktıklarını belirterek, "Ata tohumlarına öyle bir sahip çıkacağız. Öyle sarılacağız ki hormonsuz, zehirsiz mutfakların yaratılması için bu tohumun değerini bileceğiz. Biz para harcamıyoruz. Üreticilerden topluyoruz ata tohumunu götürüyoruz, ekiyoruz, fide haline getiriyoruz ondan sonrada sizlere dağıtıyoruz. Masrafımız yok ama sahip çıktığımız değer o kadar önemli ki sağlıkla uğraşan bir insan olarak sağlıktan, beslenmeden, ekonomiden varıncaya kadar ata tohumunun değerini çok iyi bilmek zorundayız. Her zaman yanınızdayım. Her çocuğunu okutana da her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.

Başkan Bozdoğan, etkinliğin sonunda vatandaşlara fide ve fidan dağıtımında bulunurken öğrenciler ile çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.