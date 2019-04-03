Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Atık Su Kanalında Ceset Görüldüğü İddiası

Tarsus'ta Atık Su Kanalında Ceset Görüldüğü İddiası

30 dakika önce

Tarsus 'ta atık su kanalında kadın cesedi görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Tarsus'ta Atık Su Kanalında Ceset Görüldüğü İddiası, System.String[]
Tarsus 'ta atık su kanalında kadın cesedi görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Karaçerçili Mahallesi'nden geçen atık su kanalında bir kadına ait ceset gördüğü iddia eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı polis ekipleri bölgede arama başlattı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede henüz herhangi bir ize rastlanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: AA

Tarsus, Güncel
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