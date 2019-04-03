Tarsus'ta Atık Su Kanalında Ceset Görüldüğü İddiası
30 dakika önce
Tarsus 'ta atık su kanalında kadın cesedi görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
Tarsus 'ta atık su kanalında kadın cesedi görüldüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Karaçerçili Mahallesi'nden geçen atık su kanalında bir kadına ait ceset gördüğü iddia eden vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve su altı polis ekipleri bölgede arama başlattı.
Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede henüz herhangi bir ize rastlanmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: AA
Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Temel Karamollaoğlu, Seçim Sonrası İlk Kez Konuştu: Seçimin Kazananı Biziz
Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı