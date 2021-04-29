Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak - Son Dakika

Tarsus'ta bayat ekmekler sokak hayvanları için mama olacak
29.04.2021 11:39
Tarsus Belediyesi'nce ilçenin belli yerlerine yerleştirilen poşetlerde biriken ekmekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülecek.
Tarsus Belediyesi'nce ilçenin belli yerlerine yerleştirilen poşetlerde biriken ekmekler sokak hayvanları için mamaya dönüştürülecek.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekmek israfını azaltmak ve sokak hayvanlarına besin sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında ilçenin belli yerlerine ekmek toplama poşetlerinin yerleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlar poşetlere küflenmiş ya da bozulmuş ekmek ile başka atıkları atmamaları konusunda da uyarıldı.
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