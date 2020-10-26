Baba Özbaşaran, yetkililere teşekkür ederek, artık oğlunun istediği zaman dışarı çıkabileceğini kaydetti.

Özbaşaran'ın talebi üzerine ekipler, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki sokağın tamamında önce zemin düzenleme ve ıslah, ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yaptı.

Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Medet Özbaşaran, bedensel engelli oğlunun yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirterek Mersin Büyükşehir Belediyesinden asfalt talebinde bulundu.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde, evinin önündeki yolun bozuk olması nedeniyle sıkıntı yaşayan 30 yaşındaki bedensel engelli Atakan Özbaşaran için ekipler yola asfalt döktü.

Son Dakika › Güncel › Tarsus'ta bedensel engelli genç için evinin önü asfaltlandı - Son Dakika

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