Tarsus'ta belediye ekmeğine zam yapılmayacağı açıklandı - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye tarafından üretilen ekmeğin 1 liradan satılmaya devam edeceğini belirtti.

Bozdoğan yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekmek fırınlarında üretilen 200 gram ekmeğe zam yapılmayacağını ve 1 liradan satılmaya devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşların ekmeğe gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle ikinci fırını da yakın zamanda hizmete açacaklarını aktaran Bozdoğan, "Şartlar ne olursa olsun her halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz Tarsus Belediyesi olarak hemşerilerimize ekmeğimizin 1 liradan satışını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Tarsus'taki vatandaşlarımız bütçelerine uygun fiyata ekmek satın alabilecek ve sorun yaşamayacak." ifadelerini kullandı.