Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarsus'ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı

52 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tarsus'ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus- Boztepe seferini yapan belediye otobüsü ile henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 NF 020 plakalı kamyon Belen Mahallesi civarında yolun dar olması sebebiyle çarpıştı.

Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan yolcularda 2 kişi olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Sahte alkol yine can aldı: Ölü sayısı 20 günde 16'ya çıktı 34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:48:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta belediye otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]