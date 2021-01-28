Tarsus'ta bezelye hasadı, 2 ay erken başladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince bezelye ekili 6 dönüm tarlada, hasat erken başladı.

Normalde mart sonu ve nisan ayı başlarında yetişen ve hasadı yapılarak tarladan mutfağa ulaştırılan bezelye, Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ay önce hasat edilmeye başlandı. Çiftçi Zeliha Sevler, 6 dönüm alana ektiği bezelyenin erken olgunlaşması nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirtti. Çiftçi Sevler, "Normalde biz bezelyeyi mart ve nisan ayında hasat ediyorduk. Ama havaların sıcak gitmesi nedeniyle ocak ayında hasat etmeye başladık. Bu seneki hava şartlarından dolayı bezelyemiz serada değil, açıkta yetişti" dedi.

Çiftçi Ömer Alçı da, "Allah'ın takdiri. Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde hasat yapmaya başladık. Kesinlikle ne bir sera ne bir kapalı ortam var. Açık alanda bu şekilde hasadımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Erken hasat edilen bezelye tarlada 10 TL'den alıcı buluyor.