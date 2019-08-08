Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bıçakçı esnafının bayram mesaisi
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Tarsus'ta bıçakçı esnafının bayram mesaisi

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakçı esnafı Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.

Tarsus'ta bıçakçı esnafının bayram mesaisi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakçı esnafı Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.

Şehitkerim Mahallesi'ndeki Bıçakçı ve Tenekeciler Çarşısı'nda bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların önünde zaman zaman kuyruk oluşturuyor.
Esnaf Durmuş Binay, yaptığı açıklamada, her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi yine hareketlilik yaşadıklarını belirterek, bıçak satışı ve bileme işinin esnafın yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

Binay, bıçağı 3 liraya, satırı ise 5 liraya bilediklerini sözlerine ekledi.
Kurban Bayramı, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:43 Kaynak: AA
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