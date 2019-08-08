Tarsus'ta bıçakçı esnafının bayram mesaisi
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçakçı esnafı Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai yapıyor.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:43 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde bıçakçı esnafı Kurban Bayramı
öncesi yoğun mesai yapıyor.
Şehitkerim Mahallesi'ndeki Bıçakçı ve Tenekeciler Çarşısı'nda bayram öncesi bıçak ve satırlarını biletmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların önünde zaman zaman kuyruk oluşturuyor.
Esnaf Durmuş Binay, yaptığı açıklamada, her Kurban Bayramı öncesi olduğu gibi yine hareketlilik yaşadıklarını belirterek, bıçak satışı ve bileme işinin esnafın yüzünü güldürdüğünü kaydetti.
Binay, bıçağı 3 liraya, satırı ise 5 liraya bilediklerini sözlerine ekledi.
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