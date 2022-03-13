Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

13.03.2022 11:03
Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızlmurat Mahallesi'nde tarihi evlerin bulunduğu sokakta karşılaşan Abdullah Taşkıran (26) ile F.G. (22) arasında tartışma çıktı. Etrafta bulunanların araya girmesiyle tartışma sonlandı. Daha sonra Makam mevkiinde tekrar karşılaşan iki genç arasında çıkan kavgada F.G., bıçakla Abdullah Taşkıran'ı 4 yerinden yaraladı. Taşkıran olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Taşkıran kurtarılamazken, olaydan sonra kaçan F.G. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - MERSİN

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Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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