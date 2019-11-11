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Tarsus'ta binlerce fidan toprakla buluştu

8 saat önce

Daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek '11 milyon fidan dikimi' etkinliği kapsamında Tarsus Belediyesi, kentin değişik noktalarında fidanları toprakla buluşturdu.

Tarsus'ta binlerce fidan toprakla buluştu, System.String[]

Daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek '11 milyon fidan dikimi' etkinliği kapsamında Tarsus Belediyesi, kentin değişik noktalarında fidanları toprakla buluşturdu.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla fidan dikimi etkinliği düzenledi. Kırklarsırtı ve Ülküköy Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikim alanında hazırlıklar devam ederken, vatandaşlardan ise yoğun katılım oldu.


Öte yandan, Karabucak ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ile belediye başkan yardımcılarının ve kentin protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte 5 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Türkiye, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
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