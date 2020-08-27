Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Tarsus'ta bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evden 8 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin 153 numaralı santral numarasını arayan vatandaşlar, Yunus Emre Mahallesi'ndeki tek katlı bir evden çevreye kötü kokular yayıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bahse konu adrese giderek incelemelerde bulundu. Ekipler, yaptıkları incelemede evin çöplerle dolu olduğunu, çevreye ağır koku yaydığını ve görüntü kirliliği oluşturduğunu tespit etti.

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler, evde depolanan tonlarca çöpün tahliyesini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.Yapılan boşaltım ve temizlik çalışmasının ardından, temizlik işleri ekipleri tarafından toplanan çöpler, kepçe aracılığı ile kamyonlara yüklenip bulunduğu yerden tahliye edildi. 8 kamyon dolusu çöp, sıfır atık deposuna götürüldükten sonra yapılacak ayrıştırmanın ardından geri dönüşüme kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ekiplerin bu konuda çalışmalarını titizlikte yürüttüklerini ifade ederek, evlerde çöp depolanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.