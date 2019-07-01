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Tarsus'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken kendini vurdu.

Tarsus'ta bir kişi av tüfeğini temizlerken kendini vurdu, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, av tüfeğini temizlerken kendini vurdu.

Olay, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1653 sokak 11 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.E.(28) isimli şahıs evinde bulunan yarı otomatik av tüfeğini temizleyip yağladı. Y.E.'nin temizledikten sonra kapattığı tüfek bir anda ateş aldı.

Göğsünden vurulan Y.E. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları eve girdiklerinde Y.E.'yi yerde kanlar içinde gördüler.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekiplerinin yerde yatan Y.E.'ye yaptıkları tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan Y.E.'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:08 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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