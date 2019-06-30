Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bir kişi evini ateşe verdi
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Tarsus'ta bir kişi evini ateşe verdi

23 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi evini ateşe verdi.

Tarsus'ta bir kişi evini ateşe verdi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen bir kişi evini ateşe verdi.
Alınan bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen T.Ö, Fahrettin Paşa Mahallesi 1440 Sokak'taki evinde yangın çıkarttı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle evin bazı bölümlerinde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Mersin, Tarsus, Güncel
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