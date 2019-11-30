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Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin 6. katında çıkan yangın korkuttu.

Tarsus'ta bir sitede çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sitenin 6. katında çıkan yangın korkuttu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.


Alınan bilgiye göre Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin C Bloğunun 6. katında kiracı olarak oturan C.T.'ye ait evde, elektrik kontağının sebep olduğu tahmin edilen yangın çıktı.


Çocuk odasında çıkan yangına C.T. kendi imkanlarıyla müdahale ederken, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de çağrıldı.


Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Birkaç kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği yangında ev içerisinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:40 Kaynak: İHA
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