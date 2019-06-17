Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)
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Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1)

42 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (1), System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bisiklet üretim kısımında yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Yenice Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bisiklet ve motosiklet üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın bisiklet üretim kısımından yükselen alevleri fark eden işçiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 bin metrekarede etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı yerlerinde çökmeler yaşandığı bildirildi. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:25 Kaynak: DHA
Tarsus, Güncel
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