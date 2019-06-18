Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2)
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Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2)

1 saat önce

KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Tarsus'ta bisiklet ve motosiklet üretim fabrikasında yangını (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet ve motosiklet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye erlerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülen ve 4 bin metrekarelik alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü. Çalışma sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, hazırda bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi. Söndürülen kısımlarda soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küçük çaplı devam eden yangına 8 itfaiye aracı ve 2 tanker ile müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmasının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.  


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:53 Kaynak: DHA
İtfaiye, Tarsus, Güncel
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