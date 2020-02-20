Tarsus'ta bozulan yolların onarımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta bozulan yolların onarımı sürüyor - Son Dakika

Tarsus'ta bozulan yolların onarımı sürüyor

7 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda taş döşeme ve yolların bakım onarımını sürdürüyor.

Tarsus'ta bozulan yolların onarımı sürüyor, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda taş döşeme ve yolların bakım onarımını sürdürüyor.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın, belediyenin sorumluluk bölgesinde bulunan yollar ve ara sokaklardaki aksaklıkların giderilmesi yönündeki talimatları doğrultusunda, Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay koordinesinde çalışmalar yürüten ekipler, kaldırımların ve bozulan sokak yollarının onarım çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekipler tarafından, taş döşeme yolların bakım ve onarımı ile gerek duyulan yerlerde yapılan kaldırım çalışmaları neticesinde, yollar daha kullanışlı duruma getirildi.Yapılan tespit ve değerlendirmeler ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayetlerinde dikkate alınması neticesinde yapılan planlama dahilinde,179 mahallede çalışmalar sürüyor. Ekipler, verilen talimatlar doğrultusunda, bir yandan tespit edilen sorunları ortadan kaldırmak için muhtarlar ve halkın istekleri doğrultusunda çalışmalar yürütürken, bir yandan da belediye whatsapp ihbar hattına gelen şikayetleri değerlendirerek gerekli çalışmalarda bulunuyorlar.


Mesaiye başlamadan önce ilçeyi gezen, yapılan çalışmaları ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, eksikliğini hissettiği konularda notlar alıp yapılması gerekenler hakkında birimlerin yetkililerine tavsiyelerde bulunuyor. İlçede yaşayan herkese eşit hizmet anlayışını benimseyen bir yönetim olarak, ilçe sınırları içerisinde yer alan her yere ayrım yapmadan eşit hizmet anlayışı ile kent kimliğine, kültürüne, tarihi dokusuna uygun şekilde gereken her hizmeti yapacaklarını ifade eden Bozdoğan, "Yaptığımız çalışmalarda kent kimliğine uygun şekilde projeleri hayata geçirmek ve halkımızın kullanımına sunmak adına çaba sarf ediyoruz. Hizmet üretmek kadar yapılan hizmetleri de korumak ta bir o kadar önemli. Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir kent bırakmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu. - MERSİN

Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
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