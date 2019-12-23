Tarsus'ta briç turnuvası

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü kutlamaları, briç turnuvası ile başladı.



Turnuvaya Mersin Briç Spor Kulübü, Mersin Yenişehir Briç Spor Kulübü, Adana Şilem Briç Spor Kulübü, Adana Briç Spor Kulübü, Kaom Spor Kulübü, Kadirli Briç Spor Kulübü, İskenderun Körfez Briç Spor Kulübü, Gaziantep Zeugma Briç Spor Kulübü katıldı.



Önceki yıllara göre katılımın yüksek olduğu turnuvada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erhan Okyay, "Tarsusumuzun 98. kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz briç turnuvasının güzel geçmesini temenni ediyoruz. Katılan bütün kulüplere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



Tarsus Briç Spor Kulübü Başkanı Ramazan Avşar ise "Belediye başkanımız şöyle bir söz etmişti. Bu turnuvayı Türkiye genelinde yapalım. Biz onlara gerekirse yatacak yerde temin ederiz. İmkanlarımızı sunarız demişti. Bu heyecana sizlerin katkısı olduğuna da inanıyorum. İnşallah daha geniş katılımlı, daha büyük salonlarda yaparız bu turnuvamızı" diye konuştu. - MERSİN