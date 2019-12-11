Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika - Son Dakika

Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Tarsus'ta budama kurusunu tamamlayanlara sertifika, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında budama kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.


Tarsus Ziraat Odası'ndaki sertifika törenine Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ve kursiyerler katıldı.


Kursiyerlere sertifikaları Alata Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Bircan tarafından verildi.


Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, teorik eğitimin ziraat odasına pratik eğitimin ise İncirlikuyu Mahallesinde verildiğini söyledi.


Eğitimlerin devam edeceğini belirten Avcı, meyve ve bağ alanlarının hızla artması ve modern bahçe ve bağ tesislerinin çoğalması ve gelişmesine paralel olarak bağ ve meyve ağaçlarında önemli bir ihtiyaç haline gelen budama konusunda çiftçilere yönelik budama kursu düzenlendiklerini kaydetti. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:21 Kaynak: İHA
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