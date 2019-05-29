Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta buğday hasadı devam ediyor
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Tarsus'ta buğday hasadı devam ediyor

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Tarsus'ta buğday hasadı devam ediyor, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde buğday hasadı devam ediyor.

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasat döneminin hayırlı uğurlu olmasını diyerek bereketli hasatlar diledi. Avcı, Tarsus'ta ovada sulu olarak 171 bin dekarda, kırsalda ise kuru olarak 148 bin dekar alanda buğday ekildiğini toplamda 319 bin dekar alanda buğday yetiştirildiğini söyledi.

Avcı, rekolte beklentisiyle ilgili olarak, "Ovada sulu alanda dekara 600- 650 kilo kırsalda kuru tarımda dekara 400-450 kilo verim bekleniyor. Bu yılki taban fiyat ise 1,35 TL olarak belirlendi, ayrıca kilo başına 5 kuruşta destekleme verilecektir. Hasat döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:41 Kaynak: İHA
Mersin, Tarsus, Ekonomi
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