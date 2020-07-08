Tarsus'ta bulunan filozof Aratos'un heykelinin müzeye bildirilmediği iddiası - Son Dakika

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bir gazetecinin ilçede 10 yıl önce bir lise inşaatı sırasında bulunan filozof Aratos'a ait heykel ve bazı tarihi eserlerin müzeye bildirmediği iddiasına ilişkin konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bozdoğan, yaptığı yazılı açıklamada Tarsus'un birçok medeniyete başkentlik yapmış ve geçmişi 10 bin yıla dayanan bir kentte olduğunu belirtti.

Tarsus'un adeta açık hava müzesi gibi olduğunu aktaran Bozdoğan, açıklamasında "Tarsus, her köşesinde değişik uygarlıkların izlerini taşıyor. Şehrimizin tanınmış simalarından gazeteci Uğur Pişmanlık tarafından iddia edilen ve Aratos'un heykeli olduğu düşünülen heykelin şehrimize kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlara bildireceğiz." ifadelerini kullandı.