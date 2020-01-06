Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek - Son Dakika

Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği öğrenildi.

Tarsus'ta çadırda kalan tarım işçileri tahliye edilecek, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "kırmızı kod" uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ilçesinde, sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde çadırda kalan tarım işçilerinin tahliye edileceği öğrenildi.


Tarsus Kaymakamlığınca oluşturulan kriz masasında ilçede etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmaması için çadırda yaşayan tarım işçilerinin tahliye edilme kararı alındı.


Karar kapsamında Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin, ilçedeki taziye evi ve spor salonlarında misafir edileceği belirtildi. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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