Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi - Son Dakika

Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan aşırı yağışlar, Tarsus'un kırsal mahallelerinde çadırda kalan tarım işçilerini olumsuz etkiledi.

Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan aşırı yağışlar, Tarsus'un kırsal mahallelerinde çadırda kalan tarım işçilerini olumsuz etkiledi. Egemen Mahallesi'nde çadırların bulunduğu alanın yağmur sularıyla dolması üzerine Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde kurulan kriz masasının koordinesinde, çoğunluğu Suriyeli yaklaşık 300 tarım işçisi, kent merkezindeki spor salonuna taşındı.


Doğu Akdeniz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Mersin'in Tarsus ilçesinde ova bölgede bulunan mahallelerde çadırlarda yaşayan tarım işçilerini yine olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve özellikle öğle saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kaldıkları çadırlar sular altında kalan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 300 kişi, Tarsus Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasının aldığı kararla kent merkezine taşındı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Ulaşım Birimi tarafından tahsis edilen otobüslerle Bağlar Mahallesi'nde bulunan ve Bağlar Spor Okulu salonuna taşınan tarım işçilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba, su ve çay dağıtılıyor.


Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu tarım işçileri, sağlık hizmetleri de verilecek olan salonda, ekiplerin kontrolünde yağış etkisini yitirene kadar misafir edilecek.


Ocak ayı içerisinde de yine bölge genelinde etkili olan sağanak yağıştan ovada birçok noktada bulunan çadırlar sular altında kalmış, mağdur tarım işçileri, büyükşehir belediyesinin otobüsleriyle merkeze taşınarak ihtiyaçları karşılanmıştı. - MERSİN

Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik Meryem, Atatürk posteri önünde "Ne olur buraya gel" diyerek ağladı
15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]