Tarsus'ta çadırları sular altında kalan tarım işçileri tahliye edildi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'de etkili olan aşırı yağışlar, Tarsus'un kırsal mahallelerinde çadırda kalan tarım işçilerini olumsuz etkiledi. Egemen Mahallesi'nde çadırların bulunduğu alanın yağmur sularıyla dolması üzerine Tarsus Kaymakamlığı bünyesinde kurulan kriz masasının koordinesinde, çoğunluğu Suriyeli yaklaşık 300 tarım işçisi, kent merkezindeki spor salonuna taşındı.



Doğu Akdeniz genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Mersin'in Tarsus ilçesinde ova bölgede bulunan mahallelerde çadırlarda yaşayan tarım işçilerini yine olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden itibaren başlayan ve özellikle öğle saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kaldıkları çadırlar sular altında kalan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 300 kişi, Tarsus Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasının aldığı kararla kent merkezine taşındı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Ulaşım Birimi tarafından tahsis edilen otobüslerle Bağlar Mahallesi'nde bulunan ve Bağlar Spor Okulu salonuna taşınan tarım işçilerine Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba, su ve çay dağıtılıyor.



Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu tarım işçileri, sağlık hizmetleri de verilecek olan salonda, ekiplerin kontrolünde yağış etkisini yitirene kadar misafir edilecek.



Ocak ayı içerisinde de yine bölge genelinde etkili olan sağanak yağıştan ovada birçok noktada bulunan çadırlar sular altında kalmış, mağdur tarım işçileri, büyükşehir belediyesinin otobüsleriyle merkeze taşınarak ihtiyaçları karşılanmıştı. - MERSİN