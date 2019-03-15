Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Cami Açılışı

Tarsus'ta Cami Açılışı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptırılan Ayyıldız Camisi, törenle hizmete açıldı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yaptırılan Ayyıldız Camisi, törenle hizmete açıldı.

Tarsus Belediyesince Ergenekon Mahallesi'nde yaptırılan cami için açılış töreni düzenlendi.

Açılışa Mersin Valisi Ali İhsan Su, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ve Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can katıldı.

Elvan, caminin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, Can'a görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:23 Kaynak: AA

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