Tarsus'ta cami açılışı
45 dakika önce
Mersin'de, Tarsus Belediyesince yaptırılan Huzur Camisi, törenle ibadete açıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
'de, Tarsus
Belediyesince yaptırılan Huzur
Camisi, törenle ibadete açıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan
, Kavaklı
Mahallesi'ndeki caminin açılış törenindeki konuşmasında, camiyi ramazan ayında ibadete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Tek minareli caminin bin kişi kapasiteli olduğunu aktaran Bozdoğan, "Üreten ve eğiten, birlik ve beraberlik içinde huzur içinde yaşayan bir Tarsus için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Amacımız bu tarihi kentte kardeşçe birlikte yaşamaktır." dedi.
Konuşmanın ardından 14 ay önce temeli atılan caminin açılışı yapıldı.
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