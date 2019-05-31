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Tarsus'ta cami açılışı

45 dakika önce

Mersin'de, Tarsus Belediyesince yaptırılan Huzur Camisi, törenle ibadete açıldı.

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Mersin'de, Tarsus Belediyesince yaptırılan Huzur Camisi, törenle ibadete açıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kavaklı Mahallesi'ndeki caminin açılış törenindeki konuşmasında, camiyi ramazan ayında ibadete açmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Tek minareli caminin bin kişi kapasiteli olduğunu aktaran Bozdoğan, "Üreten ve eğiten, birlik ve beraberlik içinde huzur içinde yaşayan bir Tarsus için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Amacımız bu tarihi kentte kardeşçe birlikte yaşamaktır." dedi.
Konuşmanın ardından 14 ay önce temeli atılan caminin açılışı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:59 Kaynak: AA
Bozdoğan, Mersin, Huzur, Tarsus, Güncel
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