Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Cami Temeli Atıldı

Tarsus'ta Cami Temeli Atıldı

53 dakika önce

Mersin'in Tarsus Belediyesince yaptırılacak olan caminin temeli atıldı.

Tarsus'ta Cami Temeli Atıldı, System.String[]
Mersin'in Tarsus Belediyesince yaptırılacak olan caminin temeli atıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ergenekon Mahallesi'nde yapılacak caminin temel atma töreninde, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini söyledi.

İlçeyi, vatandaşlarla birlikte yönettiklerini söyleyen Can, "2 bin 500 kişilik modern bir cami ihalesini yaptık ve bugün de sizlerle beraber temelini atıyoruz. Ayrıca altında güzel bir okuma salonu ve kütüphane yer alacak. Bugüne kadar 6 camimizi ibadete açtık. Bu camiyle birlikte toplam 8 cami inşaatımız da devam ediyor. Cami, mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Duaların ardından caminin temeli atıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var Yardım Etmek İsteyen Vatandaş, Canını Zor Kurtardı İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada Gelir İdaresinden Dolandırıcılık Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta Cami Temeli Atıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]